«Мишелька, с твоим днем»: Ягудин и Тотьмянина отметили день рождения младшей дочери

Наследнице фигуристов исполнилось шесть лет.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочек. Старшей Лизе в этом году исполнилось 12 лет, а младшей Мишель – накануне шесть. Звездные родители поздравили наследницу, устроив ей красивый праздник.

В своем инстаграм Татьяна поделилась снимком с торжества, на котором они с дочками позировали в черных платьях.

«Мишелька, с твоим днем», — написала Тотьмянина.

«Фанаты фигуристки присоединились к поздравлениям.

«Ура, ура, ура! Поздравляем, куколку! С днем рождения, принцессу», — писали пользователи Сети.

Напомним, Ягудин и Тотьмянина принимают участие в новом сезоне «Ледникового периода». Фигурист выступает в качестве ведущего проекта.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.