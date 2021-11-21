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«Будь счастлива!»: Тотьмянина поздравила старшую дочь с днем рождения

Лизе исполнилось 12 лет.

«Будь счастлива!»: Тотьмянина поздравила старшую дочь с днем рождения
Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек. Накануне, 20 ноября, старшей Елизавете исполнилось 12 лет. По этому случаю Татьяна оставила в своем инстаграме снимком с дочкой.

«Лизочка, будь счастлива! С днем рождения! Я тебя очень люблю», — написала Тотьмянина.

Татьяна Тотьмянина и Лиза
Татьяна Тотьмянина и Лиза Ягудина. Скриншот: instagram.com/tatianatotmyanina

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Поздравляю! Исполнения всех мечтаний и планов! И любить бесконечно свою семью», — написал продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух.

Напомним, Татьяна принимает участие в шоу. Она выходит на лед в паре с Иваном Колесниковым. А Алексей является ведущим проекта вместе с Алиной Загитовой.

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