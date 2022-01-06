Певица приехала в США, где отпразднует Рождество. Она решила позагорать с видом на побережье.

Кристина Орбакайте в минувшем году отпраздновала юбилей. Она собрала друзей и родных устроив вечеринку. Для нее 2021 год прошел очень насыщенно.

Она снималась в фильмах и сериала, гастролировала, а также участвовала в новогодних проектах. Примечательно, что певица работала даже в новогоднюю ночь. А вот ее дочка Клавдия смогла провести время у бабушки Аллы Пугачевой, где играла с Лизой и Гарри.

Однако каникулы Кристина предпочла провести в США. На днях она приехала в Майами. Сначала артистку встретила дождливая погода, но это не помешало ей покататься на машине.

А вот 6 января она решила позагорать на террасе с видом на побережье. Артистка была в купальнике, но засняла только свои стройные ноги. Орбакайте позировала в лучах солнца. Она также похвасталась педикюром и ноготками с розовым лаком.

Поклонники восхитились точеными формами 50-летней артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Вот это вид», «Какие ножки, как у модели», «Какая вы стройная», «Ох, как красиво», «В бикини?», «Ножки — космос», «Классно! Кристина, вы сногсшибательная», «Ну что за прелесть», «Идеальный отдых», «Ах, как же хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.