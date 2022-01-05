Своя вечеринка: Лиза Галкина с братом Гарри и дочка Орбакайте в одинаковых шапках повеселились в замке

Дочка Аллы Пугачевой оделась в стиле family look. Наследники решили отдельно от взрослых отметить Новый год.

Алла Пугачева уже много лет счастлива в браке с Максимом Галкиным. Они живут в большом замке в деревне Грязь, где растят детей Лизу и Гарри. Двойняшки уже ходят во второй класс.

Артист признавался, что порой они поздно возвращаются домой. Однако родители устроили им насыщенные каникулы. Сначала у них дома повеселились одноклассники детей. Новогодняя вечеринка не обошлась без застолья и хоровода у елки.

Также Галкин возил Лизу в музей, а с сыном выступил на ТВ. Как оказалось, двойняшки также устроили свой небольшой праздник в детской комнате. Они оделись в стиле family look, выбрав одинаковые футболки, шарфы и шапки с новогодним принтом.

С ними провела время дочка Кристина Орбакайте Клавдия. Она тоже была одета с ними в одном стиле. На стене можно было увидеть нарисованный плакат.

Поклонники восхитились трогательным кадром, который появился в Сети. Многие отметили, что такая веселая компания всегда найдет, как развеяться.

«Такие миленькие», «Просто чудо», «Как все обустроили», «Даже плакат сделали», «Клава прям постоянно в гостях у бабушки. Это очень трогает», «Очень красивые ребята», «Лизок даже на фото уже актриса», «Такие все интересные, со своим характером», «Растут очень быстро», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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