«Красотка!»: 74-летняя София Ротару отметилась в струящемся платье плиссе жемчужного цвета

София Ротару является легендарной певицей. Большую часть жизни она выступает на сцене. Недавно артистка приняла участие в шоу Андрея Малахова и призналась, что очень любит выступать на «Песне года».

Этому фестивалю исполнилось 50 лет. Еще совсем молодой она пела на его сцене. И теперь старается каждый год приезжать на «Песню года». Живет певица в Киеве, где рядом с ней находятся ее родные.

Несмотря на то, что Ротару уже 74 года, она может похвастаться моложавым видом. Более того, певица всегда наряжается, когда готовится появиться на публике. Не так давно она выступила на сцене в алом костюме с брюками палаццо.

А вот на новогодних съемках София Михайловна отметилась в струящемся платье плиссе в пол. Наряд жемчужного цвета дополнил металлический пояс. Платье скрыло все изъяны ее фигуры.

«Счастливого Рождества», — написала звезда.

Не только поклонники, но и коллеги одарили Ротару комплиментами. «Очень красивая», — заявила Лариса Долина. «Красотка!» — присоединился Игорь Гуляев. «Ну просто дива», «Какая роскошная», «София Михайловна, какой наряд!», «Выглядите изумительно», «Ну что за красота», «Вы только молодеете», «Платье роскошное», «Вы такая стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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