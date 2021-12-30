Возраст только молодит: София Ротару и Эдита Пьеха отметились в телевизионном шоу

Андрей Малахов нашел уникальные кадры, на которых артистки запечатлены в молодости. Он также смог взять у них интервью накануне Нового года.

София Ротару отмечает 50-летие своей певческой карьеры. Примечательно, что эта дата совпала с тем, что и «Песне года» исполнилось 50 лет.

Именно этой теме был посвящен выпуск передачи «Привет, Андрей!», где собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев и другие звезды. В эфире вспомнили первое выступление Аллы Пугачевой, которая изменила отношение к музыке.

Также Андрей Малахов показал уникальные кадры, на которых в молодости поет сама Ротару. Тогда она была очень стройной и носила платья в романтическом стиле. Теперь артистка уже редко выступает, но из года в год приезжает в Россию на «Новую волну» и «Песню года». Игорь Крутой смог с ней недавно пообщаться. В кадре она предстала в мерцающем алом костюме.

«Боже, как время пролетело! Я часто вспоминаю „Песню года“, которую проводили в „Останкино“. Все что-то приносили: кто шампанское, кто колбаску. После выступления накрывали стол. Рассказывали, поздравляли с Новым годом! Когда это было? Я считаю, что лучше праздничной программы, чем „Песня года“, просто нет», — заявила артистка.

Для передачи записала видеопослание Эдита Пьеха. В этом году ей уже исполнилось 84 года. Она уже почти не появляется на публике. Однако на видео артистка позировала среди цветов в домашней обстановке. Для сравнения Малахов также показал архивные кадры, где она запечатлена в молодости.

«Да, это возраст! 50 лет шагали наши песни вместе с нами. Я могу похвастаться, что многие из моих песен были героями этого фестиваля. Очень полюбились людям эти песни. Люди узнавали себя, историю страны в этих песнях. 50 — это не много, это молодость. Пожелаем фестивалю много новых исполнителей», — сказала Эдита.

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