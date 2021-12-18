Блеснула: София Ротару в алом костюме со струящимися брюками зажигательно выступила в Киеве

София Ротару обладает званием «Национальная легенда». Она выступает на сцене много лет. Однако в последнее время певица предпочитает отдыхать в Киеве с родными или путешествовать.

В этом году свой день рождения она отпраздновала в Италии с внуками, сыном и невесткой. Но артистка все же иногда появляется на публике. Ранее она зажгла в Сочи на «Песне года». А накануне звезда приняла участие в новогодних съемках во дворце «Украина» в Киеве.

Для такого случая Ротару облачилась в алый костюм с эффектом мерцания. Наряд со струящимися брюками скрыл изъяны ее фигуры. Черная блузка и обувь на каблуке дополняли ее лук. Она исполнила такие хиты, как «Вечные небеса» и «Белая зима».

София Михайловна дефилировала по сцене, демонстрируя всю красоту образа. она также зажигательно танцевала. После выступления ее одарили овациями. Из всех артистов ей вручили больше всего букетов.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица в 74 года. Многие осыпали ее комплиментами. «До слез!», «А какую речь произнесла», «Роскошно выглядит», «Какой костюм! Феерично», «Лучшая во всем», «Просто красотка», «Какие крутые наряды», «Образ просто роскошный», «Как поет в своем возрасте», «Это надо быть такой красивой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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