Акцент на талию: постройневшая Пегова покрасовалась в песочных брюках клеш и черном пальто

Ирина Пегова знакома многим зрителям, так как давно снимается в кино. Она в свое время училась у Олега Табакова. Теперь в копилке актрисы уже десятки ярких ролей. Она также участвовала в телевизионных шоу «Танцы со звездами», «Ледниковый период».

Несмотря на то, что артистка обладает нестандартной фигурой, она смогла показать класс на льду и выиграть на танцевальном шоу.

Но даже после похвалы судей, Ирина решила похудеть. За последние месяцы она преобразилась. Актриса стала чаще носить короткие платья. А в декабре она отдохнула с дочкой на курорте.

11 декабря артистка поделилась кадрами, на которых предстала в монохромном наряде Песочные брюки клеш со стрелками дополняла рубашка в тон. Также Пегова надела черное укороченное пальто. Наряд визуально вытянул силуэт, сделав ее стройнее.

Наряд подчеркнул талию и скрыл изъяны ее фигуры. Многие одарили ее комплиментами. «Люблю всем сердцем. Самая народная артистка современности», «Элегантная, стильная, красивая, талантливая», «Ну очень роскошно», «Какая вы стильная в этом наряде», «Брюки шикарные», «Куда это вы собрались?», «Просто прелесть», «Очень стройная», «Мне все нравится», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.