Каникулы с мамой: Пегова с повзрослевшей дочкой от Орлова в пуховиках-дутиках покаталась на лыжах

Ирина Пегова уже длительное время строит карьеру в кино. В ее копилке десятки работ со многими именитыми актерами. Саму Ирину многие любят за роль в сериале «Акушерка». Она также работала с Сергеем Буруновым.

Примечательно, что артистка также не раз участвовала в телевизионных шоу. Несколько лет назад она победила в «Танцах со звездами». А в прошлом году артистка также показала свои способности в шоу «Ледниковый период».

Обычно Пегова много работает. Свободное время она предпочитает посвящать путешествиям. Отрадой актрисы является ее дочка Татьяна, которой 15 лет. Она была рождена от Дмитрия Орлова.

В последнее время артистка играла в театры и ездила на съемки. Но уже 29 декабря она оказалась на горнолыжном курорте. Ирина в белоснежном пуховике-дутике и шапке покаталась на лыжах. Ее наследница была в модном пуховике-дутике черного цвета и балаклаве.

«Хорошо», — заявила звезда.

Поклонники восхитились жизнерадостной актрисой. Многие отметили, что она выглядит стильно. Также дочка Пеговой сразила подписчиков своим сходством с мамой. «Красотки необыкновенные», «Прекрасные путешественницы», «Дочка — вылитая папа», «Какие вы красивые», «Ох, как классно», «Доча так подросла, прямо супермодель», «Вы прекрасны на фоне снежных гор», — прокомментировали пост подписчики.

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