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«Люблю тебя! Будь здорова»: Тарасова показала, как они с Бестемьяновой выглядели в молодости

Известной фигуристке исполнилось 62 года.

«Люблю тебя! Будь здорова»: Тарасова показала, как они с Бестемьяновой выглядели в молодости
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram поздравила с днем рождения олимпийскую чемпионку 1988 года Наталью Бестемьянову, которой исполнилось 62 года.

Татьяна Тарасова и Наталья Бестемьянова
Татьяна Тарасова и Наталья Бестемьянова. Фото: instagram.com/t.a.tarasova/

При этом Татьяна Тарасова разместила снимок, где они с ученицей еще очень молоды.

«Моя любимая! Наташа! С днем рождения! Счастье, когда тренер встречает спортсменов, с которыми может творить, сочинять, побеждать. Еще большее счастье, когда твои ученики остаются друзьями и близкими людьми на всю жизнь. Люблю тебя! Будь здорова!»

Татьяна Тарасова

Напомним, что Наталья Бестемьянова победила в канадском Калгари в спортивных танцах на льду в паре с Андреем Букиным. Также на счету фигуристки четыре победы на чемпионатах мира.

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Андрей БукинКалгариНаталья БестемьяноваТатьяна ТарасоваТатьяна Тарасова последние новости