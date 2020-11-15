«Не идет катание»: Наталья Бестемьянова резко высказалась об участниках «Ледникового периода»

60-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, кому не нужно участвовать в шоу Первого канала.

Тренер по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась своими мыслями по поводу шоу «Ледниковый период». Четырехкратная чемпионка мира по танцам на льду считает, что подобного рода проекты только вредят спорту. Более того, по мнению Бестемьяновой, некоторым артистам и вовсе не следовало кататься на публике.

«Люди возрастные не должны принимать участие в ледовых шоу, особенно мужчины. Ведь в их руках жизни фигуристок», — отметила Наталья Филимоновна.

Среди таких «фигуристов» она назвала Сергея Селина и Ивара Калныньша.

«Это ужасно! Я очень боялась за Марину Анисину, меня пугало такое катание», — призналась фигуристка.

Также спортсменка добавила, что и среди женщин есть разные причины, которые могут негативно повлиять на здоровье выступающих и эстетический вид номера. Причем не всегда это проблемы с лишним весом.

«Надежда Михалкова прекрасная актриса, но ей совсем не идет фигурное катание», — заявила Бестемьянова.

Примечательно, что тренер ничего не сказала про выступление Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева. Многие члены жюри проекта Ильи Авербуха считали, что Ольге не место на проекте из-за роста и отсутствия растяжки. В свою очередь Ольга попыталась опровергнуть эти факты. Однако последние критика и низкие баллы Бузовой говорят об обратном.

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