«Тарасова портила мои чувства»: Бестемьянова разоткровенничалась о своей бывшей наставнице

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, тренировавшаяся у знаменитой Татьяны Тарасовой, рассказала, как педагог пыталась вмешаться в ее отношения с фигуристом Игорем Бобриным. Наставница спортсменки пыталась отговорить семнадцатилетнюю чемпионку от романа с женатым мужчиной.

«Татьяна Тарасова как-то сказала мне: «Смотри не влюбись!» – поделилась фигуристка. – Но было уже поздно».

Тарасова настаивала на том, что связь с женатым ни к чему хорошему не приведет. Она уверяла Бестемьянову в том, что такие романы длятся годами, что уделом Натальи станет вечное ожидание и в итоге одиночество.

«Татьяна Анатольевна портила мне все мои первые чувства», – с улыбкой сказала Наталья Бестемьянова.

Прославленный тренер ошиблась в своих прогнозах. Игорь Бобрин оставил первую семью, в которой у него подрастал сын. Наталья и Игорь много лет счастливы в браке.

Их союз кажется гармоничным и идеальным. Однако и в нем есть подводные камни. О них Наталья Бестемьянова готовится рассказать в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион», гостьей которого станет в субботу, 14 ноября.