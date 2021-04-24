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Звездный гость

«Это сложное решение»: Бестемьянова оценила шансы Загитовой и Медведевой оказаться в сборной

По словам олимпийской чемпионки, последнее слово будет за тренерами и Федерацией фигурного катания.

«Это сложное решение»: Бестемьянова оценила шансы Загитовой и Медведевой оказаться в сборной
Наталья Бестемьянова. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила шансы фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой оказаться в составе сборной России в следующем сезоне, который, как известно, будет олимпийским.

Алина Загитова и Евгения Медведева
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

По словам Бестемьяновой, чтобы попасть в национальную команду нашим звездочкам надо участвовать в чемпионатах и Кубке России. Однако Алина Загитова и Евгения Медведева в состав сборной могут не попасть, потому что в этих соревнованиях не участвуют, что их шансы заметно понижает.

«Это, конечно, все очень индивидуально, но стоит учитывать, что такие решения принимаем не мы, а Федерация фигурного катания и тренеры. Это сложное решение, так как именно на тренере лежит ответственность поручиться за выступление фигуристок».

Наталья Бестемьянова

Напомним, что Алина Загитова и Евгения Медведева с 2019 года не выступают на официальных стартах. Многие эксперты сходятся во мнении, что звездам уже не удастся выйти на прежний уровень. При этом и Загитова, и Медведева официально свою карьеру не завершали. Они упорно сохраняют интригу насчет своего будущего, сообщает «Спорт-Экспресс».

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