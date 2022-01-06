«Утро начинается с пиратов»: Сергей Безруков поиграл вместе с маленьким сыном Васей

Актер Сергей Безруков разместил на личной странице в Instagram ролик с участием своего сына Васи. Малыш с нарисованными усами и в пиратском наряде атаковал родителя.

Безруков признался, что в детстве любил играть с отцом в пираты. Со своим сыном Васей знаменитость тоже решил позабавиться пиратскими сражениями.

Отметим, что дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой тоже обожают игры в пиратов. У Лизы и Гарри Галкины даже есть свой корабль во дворе замка в деревне Грязь.

«Утро начинается с пиратов. Мы с батей в детстве всегда так играли. Сегодня у бати день рождения!», – заявил Безруков.

«Счастливое детство у детей. Вы молодцы! Степашка солнышко», «Семья- это счастье! Как хорошо, когда есть воспоминания детства!», «Серьезное сражение. Даже Полли вооружена!», «Замечательная разминочка с утра, и общение пацанское», – восхитились поклонники Безрукова играми отца и сына.

Напомним, ранее Сергей Безруков прогулялся перед новогодней ночью с детьми и женой. Артист прокатил дочь и сына на тюбингах.

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