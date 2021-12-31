«Самый лучший папа»: Сергей Безруков повеселился с детишками и женой на снежной горке

Артист вышел на прогулку со своим семейством.

Исполнитель главной роли в сериале «Бригада» Сергей Безруков поделился на личной странице в Instagram свежим роликом с зимней прогулки. Знаменитость прокатил своих детей со снежной горы.

Сергей посадил сына Васю и дочку Машу в тюбинги с дизайном автомобиля и цветочным принтом, проверил готовность ребят и толкнул их вниз по склону горы.

Наследники Сергея Безрукова и его жены Анны Матисон остались в восторге от такой поездки. Их отец «искрился» от счастья не меньше. Сергей с улыбкой во весь рот позировал на камеру, пока его избранница снимала семейную прогулку.

«Самый лучший папа», «Так классно с горки прокатиться, повезло вашим деткам», «Как круто! Отличного настроения в праздники!», «Сергей –— лучший отец», «Какие дети счастливые», «Папа просто молодец!», «Зимние забавы прекрасны», — восхитилась Безруковым его поклонники.

Напомним, ранее Сергей Безруков показал Аллу Пугачеву в образе с эффектом омоложения. Примадонна пришла поддержать внука Никиту Преснякова, который играл в театре Сергея Безрукова.

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