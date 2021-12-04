«Без лишних слов»: Безруков показал подросшего четырехмесячного сына Василия

Сергей Безруков является одним из самых известных актеров в стране. Он снялся в десятках разных фильмов. Многие полюбили его ха роль в сериале «Бригада». Также много сил артист отдает театру и своей музыкальной группе.

После развода с женой Ириной он обрел счастье с новой избранницей Анной Матисон. Она подарила ему детей: Марию и Степана. А в этом году у них родился еще один сын Василий.

В последнее время Безруков много работает. Накануне в его театре прошел спектакль с участие Никиты Преснякова. Поддержать внука пришла Алла Пугачева. А вот 4 декабря свой выходной актер провел с семьей.

Сергей поделился кадром, на котором держит на руках подросшего наследника. Четырехмесячный Василий был в белом бодике. Малыш держал голову. Актер поцеловал кроху.

«Без лишних слов… Всем добра и хороших выходных», — написал он.

Поклонники восхитились нежным фото. Многие назвали актера идеальным и заботливым папой. «Всего самого прекрасного, теплого, светлого и чудесного!», «Милота», «Счастье в руках», «Любовь без лишних слов», «Такая нежность», «Как он подрос», «Сережа, это и есть настоящее счастье, которое у тебя на руках.Счастья тебе, Анютке, и вашим деткам», — прокомментировали пост подписчики.

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