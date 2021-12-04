Приключения снежных пиратов: Лиза и Гарри Галкины не дали отцу взять корабль на абордаж

В последних Stories личного микроблога пародиста Максима Галкина появилась запись, в которой знаменитость показал игры с детьми в снежном саду. Примечательно, что двойняшки не дали знаменитости расслабиться и погоняли отца по территории замка.

Лиза и Гарри представили себя пиратами. Когда на горизонте появился чужак, маленькие пираты решили прогнать его. Максим Галкин не подозревал, что детишки приняли его за врага.

«Что тут у вас происходит?», – прокричал Галкин.

Гарри взял лопату и катапультировал снег в Максима. Наследник Галкина позвал на помощь сестру. И Лиза поспешила на расправу с «захватчиком».

«Мамочки! Идет на помощь, да еще и Гаррику!», – возмутился артист.

К слову, Галкину пришлось убегать от команды отважных мореплавателей. Брат и сестричка совсем не хотели делиться деревянным судном, которое передвигается по снежным морям.

Напомним, ранее родительницу двойняшек Галкиных запечатлел Сергей Безруков. Алла Пугачева посетила Губернский театр, которым руководит знаменитость. Примадонне понравилась постановка с участием ее старшего внука Никиты Преснякова.

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