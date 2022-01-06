«Сценка не по плану»: Мясников из «Уральских пельменей» поделился забавным моментом с концерта

Как отметил шоумен, один из зрителей полез к нему целоваться.

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram показал забавный момент во время одного из своих номеров на концерте. Он спел песню про бабайку в наряде бабки.

«Моя любимая песенка. И женщина хорошая исполняет», — заметил шоумен.

При этом один из зрителей полез к нему целоваться во время исполнения песни. «Сценка не по плану. Зритель полез целоваться», — заявил Вячеслав Мясников.

«Я не буду целоваться с вами. Это шутка. Я переодетый мужчина», — заявил в конце видео Вячеслав Мясников.

Напомним, что Вячеслав Мясников выступает со своим другом Андреем Рожковым в шоу «Ваши пельмени». Они гастролируют по стране отдельно от основного состава «Уральских пельменей».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!