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«Сценка не по плану»: Мясников из «Уральских пельменей» поделился забавным моментом с концерта

Как отметил шоумен, один из зрителей полез к нему целоваться.

«Сценка не по плану»: Мясников из «Уральских пельменей» поделился забавным моментом с концерта
Вячеслав Мясников. Фото: Globallookpress.com

Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram показал забавный момент во время одного из своих номеров на концерте. Он спел песню про бабайку в наряде бабки.

«Моя любимая песенка. И женщина хорошая исполняет», — заметил шоумен.

При этом один из зрителей полез к нему целоваться во время исполнения песни. «Сценка не по плану. Зритель полез целоваться», — заявил Вячеслав Мясников.

«Я не буду целоваться с вами. Это шутка. Я переодетый мужчина», — заявил в конце видео Вячеслав Мясников.

Напомним, что Вячеслав Мясников выступает со своим другом Андреем Рожковым в шоу «Ваши пельмени». Они гастролируют по стране отдельно от основного состава «Уральских пельменей».

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