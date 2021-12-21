«Кто-то не знает или не понимает»: Мясников объяснил, почему его нет на афишах «Уральских пельменей»

Как отметил шоумен, такое происходит уже четыре года.

Юморист Вячеслав Мясников в Instagram объяснил, почему его нет на афишах «Уральских пельменей» уже на протяжении нескольких лет.

«Хочу сказать уже в который раз! Возможно, кто-то не знает. Или не понимает. Уже четыре года! Мясников и Рожков ездят на гастроли вдвоем! И еще Артем Пушкин. Там, где в вашем городе написано на афише «Уральские пельмени», нас там нет, не ждите! На наших афишах так и написано: «Мясников и Рожков». Вячеслав Мясников

Как отметил Вячеслав Мясников, он приглашает всех желающих сходить и на концерт «Уральских пельменей». Тогда можно будет сравнить их выступление с концертами Мясникова и Рожкова.

Напомним, что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков в 2018 году организовали шоу «Ваши пельмени». Они гастролируют отдельно от основного состава коллектива.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!