«То время ушло»: Рожков объяснил, почему перестал отмечать Новый год с «Уральскими пельменями»

Как отметил шоумен, раньше они всегда собирались на загородной базе с семьями.

Юморист из «Уральских пельменей» Андрей Рожков заявил, что перестал в последние годы отмечать Новый год вместе со своими коллегами по шоу.

Раньше они обязательно собирались большой компанией с семьями и друзьями на загородной базе. Все участники коллектива готовили праздничные номера, выступления. Дарили друг другу подарки. По словам Андрея Рожкова, им было очень весело и интересно вместе, но времена изменились.

«К сожалению, то время ушло. Ну всему свое время, наверное. Сейчас все участники шоу больше времени уделяют своим семьям». Андрей Рожков

Напомним, что Андрей Рожков и Вячеслав Мясников два года назад создали свое шоу «Ваши пельмени». Сейчас они гастролируют отдельно от основного состава «Уральских пельменей», сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

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