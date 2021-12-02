«Сейчас шоу стало не то, несмешные номера»: Мясников раскритиковал «Уральские пельмени»

Как отметил шоумен, он согласен с мнением зрителей, что многие «шутки уже не те».

Шоумен Вячеслав Мясников раскритиковал родное шоу «Уральские пельмени», в котором он выступает уже долгие годы. Он согласен с мнением некоторых поклонников проекта, что шутки стали не такие смешные, как раньше.

«Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше шоу на телевидении только на СТС существует уже больше десяти лет. Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера?» Вячеслав Мясников

Как отметил Вячеслав Мясников, шоумены уже придумали за последние годы все возможные шутки. Сейчас они идут по одному и тому же кругу. При этом он отметил, что на вкус и цвет товарищей нет. Возможно, для кого-то шутки «Уральских пельменей» до сих пор не устарели. Есть люди, которые смотрят шоу не так давно. Им, как он думает, шутки «Уральских пельменей» кажутся смешными, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что несколько лет назад Вячеслав Мясников и его друг Андрей Рожков откололись от шоу «Уральские пельмени». Их новый проект называется «Ваши пельмени».

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