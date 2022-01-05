«Определились с ценами»: Исаев рассказал, сколько будут брать за корпоративы «Уральские пельмени»

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в Instagram подшутил над своими подписчиками. Он опубликовал снимок со сладостями – пельменями. Рядом можно увидеть цену за одну, две и три штуки лакомства.

«Определились с ценами на 2022 год. Корпоративы, свадьбы, юбилеи и другие мероприятия, не подлежащие лицензированию». Сергей Исаев

«Суровое сибирское мороженое с мясом», «Ради такого события и кредит взять не жалко», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что «Уральские пельмени» — популярная юмористическая команда. На их выступлениях практически всегда аншлаги.

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