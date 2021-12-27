«Распрощаться со старым окружением»: почему Юлия Михалкова вычеркнула из жизни «Уральские пельмени»

Еще одна звездочка юмористического шоу Илана Юрьева призналась, что она не общается с Юлией. И не видит в этом своей вины.

В недавнем интервью Илану Юрьеву спросили, как она относится к экс-«пельмешке» Юлии Михалковой. И может ли назвать себя ее близкой подругой. На что актриса ответила отрицательно. Оказалось, что Юлия не поддерживает никаких отношений с бывшим коллективом. Она можно сказать, разорвала все связи, вычеркнув коллег из списка друзей и приятелей.

Однако если Илана и Юлия видятся на светских раутах, они обязательно подойдут друг к другу. Девушки могут даже беззаботно поболтать-пощебетать, обняться и расцеловаться. Но на этом все. Потом каждая возвращается к своей компании. Как говорит Илана, в реальной жизни никакой крепкой дружбы или приятельских отношений у них нет. Кроме того, Михалкова не общается и с другими членами команды.

«Если мы с Юлей встречаемся на каких-то мероприятиях, то мы обнимаемся, целуемся и общаемся. Но в обычной жизни мы не подруги. Мне кажется в жизни каждого человека есть моменты, когда он хочет завязать со своим прошлым, вычеркнуть всех из своего списка, распрощаться со старым окружением и начать новую жизнь. У Юли этот случай», — приводит Cosmo слова Иланы Юрьевой.

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