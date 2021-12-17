«Весь коллектив работает вместе на СТС»: Исаев рассказал о происходящем в «Уральских пельменях»

Юморист из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в беседе с Teleprogramma.pro опроверг слухи, что популярный юмористический коллектив постепенно распадается.

«Весь коллектив работает вместе на СТС. Вся информация давно уже есть в Сети». Сергей Исаев

Как отметил Сергей Исаев, никто и никуда из «Уральских пельменей» не уходит. «Весь коллектив вместе – это всегда хорошо», — заметил Сергей Исаев.

Напомним, что несколько лет назад два шоумена из «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников «откололись» от основного состава и создали шоу «Ваши пельмени». Не так давно Мясников отмечал, что они будут постепенно сворачивать гастрольную деятельность, потому что хотят больше времени проводить со своими семьями.

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