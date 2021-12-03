«Возможно, у него номера не смешные, не читал»: Исаев — о Мясникове и шутках «Уральских пельменей»

По словам шоумена, с СТС достигнута договоренность о двух премьерах в новогоднюю ночь.

Один из лидеров «Уральских пельменей» Сергей Исаев в беседе с Teleprogramma.pro ответил коллеге Вячеславу Мясникову, который заявил, что шутки юмористической команды стали в последнее время не смешными.

«Возможно, у Мясникова номера не смешные. Я не читал его. Скажу, что у нас достигнута с СТС доверенность, что будет в новогоднюю ночь две премьеры от «Уральских пельменей». Два новых концерта». Сергей Исаев

Как заметил Сергей Исаев, рейтинги программ «Уральских пельменей» на СТС говорят об обратном — успехе шоу. «Люди нас смотрят. А наш Ютуб-канал очень быстро набирает новых подписчиков. Рекомендую. Там много эксклюзива», — заметил Сергей Исаев.

Ранее Вячеслав Мясников заявил о кризисе жанра в «Уральских пельменях». По его мнению, шутки повторяются и уже не стали такими смешными, как были раньше.

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