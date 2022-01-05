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Какая есть! Дана Борисова без капли стеснения показала живот с целлюлитом в Египте

Ведущая облачилась в бикини на пляже.

Какая есть! Дана Борисова без капли стеснения показала живот с целлюлитом в Египте
Дана Борисова. Фото: Global Look Press

Дана Борисова — одна из самых откровенных звезд в российском шоу-бизнесе. Она не скрывает, что когда-то страдала от целого букета зависимостей, но сейчас успешно справилась с ними.

Кроме того, ведущая даже не пытается вуалировать особенности своей фигуры, которые нередко появляются у женщин к 45 годам.

В настоящий момент она отдыхает в Египте с мамой Екатериной Ивановной и дочкой Полиной. Звезда не только спокойно демонстрирует живот с «апельсиновой коркой», но и постит пляжные снимки в личный блог.

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official/

Похоже, что Дану Борисову мало смущает мнение окружающих, ведь важно любить себя такой, какая есть!

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