Какая есть! Дана Борисова без капли стеснения показала живот с целлюлитом в Египте

Дана Борисова — одна из самых откровенных звезд в российском шоу-бизнесе. Она не скрывает, что когда-то страдала от целого букета зависимостей, но сейчас успешно справилась с ними.

Кроме того, ведущая даже не пытается вуалировать особенности своей фигуры, которые нередко появляются у женщин к 45 годам.

В настоящий момент она отдыхает в Египте с мамой Екатериной Ивановной и дочкой Полиной. Звезда не только спокойно демонстрирует живот с «апельсиновой коркой», но и постит пляжные снимки в личный блог.

Похоже, что Дану Борисову мало смущает мнение окружающих, ведь важно любить себя такой, какая есть!

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