«Распухшее от филеров лицо сейчас не в моде»: Дана Борисова напомнила, как ей удалось омолодиться

Телеведущая Дана Борисова в очередной раз затронула тему косметологических процедур, которые омолодили ее лицо.

«Мне 45, и я всегда интересовалась и любила косметологию. Конечно, убеждать себя в чудодейственной силе масочек из клубники со сметаной можно бесконечно. Но! В моем случае это уже давно не работает, — написала телезвезда в Instagram. — Распухшее от филеров лицо сейчас не в моде, намного красивее и естественнее, когда объем в скулах поднимается с помощью лифтинговых рассасывающихся нитей, которые недавно поставила уже в седьмой раз!»

Борисова отметила, что делать подобную процедуру «чувствительно, но не больно», так как перед ней лицо обкалывается обезболивающим.

Какие есть плюсы и минусы у этих самых лифтинговых нитей и всем ли женщинам, страдающим от морщин, можно их применять? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к квалифицированному врачу-косметологу Александре Гонт.

«Начнем с того, что нитей, на самом деле, сейчас очень много. Их задача — уменьшить нагрузку на связки, поддержать то, что опускается с возрастом, и создать эффект более молодого лица, — прокомментировала специалист. – Нити подбираются всегда в зависимости от решаемой проблемы и от типа лица пациента. Нет одного рецепта для всех, все очень-очень индивидуально. Сама по себе методика очень простая, очень эффективная, безопасная, если правильно все делать. И она не дает лишних объемов, в отличие от филлеров, которыми принято сейчас наполнять лицо. Они делают лицо более щекастым, «мордастым». А нити, наоборот, более истончают лицо, делают его более вытянутым, приближают его к идеальным пропорциям, что очень важно для женщин с лишним весом. Но противопоказания, конечно же, есть. Наверное, самое главное — это страх перед иголками. Ничего хорошего не получится, если человек не настроен на процедуру. Как и любая процедура, она делается строго по показаниям и обязательно в условиях медицинского кабинета. С соблюдением правил асептики и антисептики. Все оборудование неоднократно обрабатывается, чтобы не занести инфекцию, потому что мы повреждаем кожу, и, естественно, она может воспалиться. Есть еще и ответственность пациента после процедуры — чтобы он правильно ухаживал и не занес инфекцию. Поэтому я категорически против того, чтобы эти процедуры делались где-то подпольно, в салонах красоты без медицинской лицензии. Ну и основные противопоказания — это воспалительные элементы в месте проведения процедуры, аллергические реакции и повреждения кожных покровов».

Врач добавила, что пациент должен быть абсолютно здоров (даже банальные сопли могут быть противопоказанием) и хорошо питаться (вегетарианство и диеты могут помешать благотворному эффекту процедуры). Обычно лифтинговые нити применяются раз в год. После них какое-то время лицо может болеть и покрываться синяками. Ответственный доктор обязан проследить, чтобы с пациент правильно за собой ухаживал в этот период.

Справка Teleprogramma.pro

Александра Гонт — врач-косметолог, действительный член Российского общества эстетической медицины, Российского национального общества мезотерапии, Всемирной эстетической медицины аnti-age-терапии, Европейской ассоциации специалистов эстетической медицины и мезотерапии. Врачебный стаж с 1995 года, в косметологии более 20 лет.

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