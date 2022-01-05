«Всем моя попа не дает покоя!»: Боня показала свою «аппетиточку» во врезавшихся в недра стрингах

Виктория Боня улетела на новогодние каникулы в Коста-Рику. Курорт настолько понравился светской львице, что она всерьез задумалась не остаться ли ей здесь навсегда, ведь испанский она знает и языкового барьера она не станет испытывать.

Кроме того, экс-звезде «Дома-2» очень понравился местный климат и природа.

В лакшери-условиях Виктория Боня расцвела и похудела. Кроме того, судя по ее фото в Instagram, она хорошенько подкачала мышцы. Это видно по ее рельефному животу и округлым ягодицам. Их, к слову, заметили администраторы некоторых пабликов и запостили в своих проектах.

Виктория Боня кокетливо сообщила об этом своим поклонникам, не преминув показать «товар лицом» на камеру. Знаменитость была облачена в этот момент в мини-бикини со врезавшимися стрингами, которые показали пятую точку знойной любимицы публики во всей красе.

«Всем моя попа не дает покоя!» — томно заявила Боня на видео в Instagram.

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