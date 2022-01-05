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«Красотки»: Бородина нарядила дочек на Мальдивах в одинаковые асимметричные купальники с воланами

Ведущая отправилась на острова провести там новогодние каникулы.

«Красотки»: Бородина нарядила дочек на Мальдивах в одинаковые асимметричные купальники с воланами
Ксения Бородина с дочками. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина улетела на Мальдивы в компании дочек Теоны и Маруси. «Каникулы начинаются, ждите фото мальдивского песка», — написала она в личном блоге.

Но даже в экзотическом раю Ксения Бородина вспомнила про свое участие в шоу Первого канала «Ледниковый период».

«Сейчас бы на лед. Где мои коньки?» — погрустила ведущая.

Тем не менее, время Ксения проводит на Мальдивах отлично, как и ее дочки. В личном блоге звезда показала счастливых наследниц, облаченных в одинаковые асимметричные купальники с леопардовым принтом, украшенные воланами.

Дочери Ксении Бородиной с подругами
Дочери Ксении Бородиной с подругами. Фото: instagram.com/borodylia/

«Красотки наши», — подписала Бородина кадр.

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