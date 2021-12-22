Без макияжа и укладки: Бородина предстала в тредовом пуховике-дутике вслед за Лорак

Телеведущая в день рождения дочки успела съездить за покупками.

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Она ведет шоу «Дом-2» с момента его основания. У Ксении подрастают дочки Маруся и Теона. Однако обрести счастье в личной жизни ей пока не удалось.

В этом году она развелась с Курбаном Омаровым. Если сама телеведущая пережила это достаточно легко, то их общая дочка переживала из-за разлада родителей. Но 22 декабря Теона отметила день рождения. Дома для нее устроила роскошный праздник мама.

А вот вечером именинница уехала с папой в «Детский мир». Бородина в свою очередь отправилась на шопинг. Обычно телеведущая привыкла одеваться с иголочки, но на этот раз она запечатлелась без макияж и укладки.

Более того, вместо шубы Ксения облачилась в черный пуховик-дутик и ботинки на шнуровке. Образ дополнила сумка Louis Vuitton. В руках она держала пакет Chanel.

«Мама», — подписала фото звезда.

Примечательно, что пуховики-дутики стали трендом. В этот день и Ани Лорак отметилась в похожем наряде. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами.

«Какая вы классная», «Ксения, выглядите потрясающе», «Ну что за красотка», «Сложно узнать, когда без макияжа и вашего лоска», «Какая вы крутая», «Ну, Ксения, вы огонь», — прокомментировали фото подписчики.

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