Твое лицо утром 1 января: Ивлеева и Бородина показали свою внешность без прикрас после праздника

Давайте скажем честно – утро 1 января далеко не у всех бодро и прекрасно. И чем веселее прошел Новый год, тем обычно печальнее начало следующее дня и смешнее лицо.
Российские звезды Настя Ивлеева и Ксения Бородина решились показать свою внешность без прикрас сразу после Нового года.
«А 1 января вообще есть вариант проснуться не с куриной опой вместо лица?» — подписала свой снимок Ивлеева.
«Насть такие рожицы во всех домах России… Не переживай, детка. Не ты одна», «Мы все немножко Настя Ивлеева», — успокоили фолловеры.
«Поддержу флешмоб #безфильтров1января. Проснулись?» — написала под своим фото Бородина.
«И без макияжа красивая и молодая!», «Огонь, такая настоящая», «Даже фоткаться не буду», — прокомментировали кадр подписчики Ксении.
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