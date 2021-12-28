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В стиле Коко Шанель: жена Виторгана вышла в свет в маленьком черном платье с ниткой жемчуга на шее

Накануне Эммануил Виторган отметил свое 82-летие.

В стиле Коко Шанель: жена Виторгана вышла в свет в маленьком черном платье с ниткой жемчуга на шее
Эммануил Виторган с женой. Фото: Global look press

Эммануил Виторган накануне отметил 82-летие, несмотря на столь солидный возраст народный артист воспитывает маленьких дочек Этель и Клару, а также ведет активный образ жизни.

Актер снимается в кино, гастролирует, играет в антрепризах, кроме того, регулярно устраивает вечера и творческие встречи в своем Культурном центре.

Во всем ему надежной опорой служит жена Ирина Млодик.

«Я вытащил счастливый билет», — написал артист про супругу в личном блоге.

Он с гордостью показал фотографию с женой, сделанную в его Культурном центре на творческой встрече с публикой. На снимке Ирина Млодик облачена в стиле Коко Шанель — маленькое черное платье с белой ниткой жемчуга на шее.

Эммануил Виторган с женой. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan/

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