Жена Виторгана вышла на прогулку с дочкой Этель, облачив ее в серебристый комбинезон и шапочку с ушками

Ирина Млодик, жена Эммануила Виторгана, необычайно гордится своими дочками — трехлетней Этель и двухгодовалой Кларочкой.
Звездная семья старается воспитывать наследниц в традиционном стиле — с чтением книг, настоящими, а не компьютерными игрушками и длительными прогулками на свежем воздухе.
Иногда Ирина Млодик делится милыми сюжетами с поклонниками в личном блоге. Вот и на этот раз избранница народного артиста показала, как ее девочки гуляют во дворе их московского дома.
Крошка Этель, облаченная в серебристый комбинезон и белую шапочку с ушками, везла на саночках сестренку Кларочку.
«Этелечка — уже помощница маме», — подписала кадры Ирина Млодик.
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