Селедочка под шубой и заливное: какой стол собрала Нетребко на Новый год в своей роскошной квартире в Вене

Оперная дива живет в Австрии, но любит российские традиции.

Анна Нетребко уже давно вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго живет в Австрии. Однако оперная дива чтит и любит российские традиции. Вот и Новый год она отметила в нашем отечественном стиле.

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Певица показала в личном блоге, какой стол приготовила для своих гостей. Стоит отметить, что Ана Нетребко готовит сама, хоть имеет финансовые возможности заказывать еду из ресторана.

Артистка поставила на стол оливье, селедочку под шубой, мясной рулет, порезала копченую колбаску и приготовила закуску, оформив ее в виде мандаринов.

Семья Анны Нетребко послушала новогоднюю речь президента России Владимира Путина. И под бой кремлевских курантов звезды выпили напитки, чокаясь бокалами.

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