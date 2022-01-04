Невестка Орбакайте в черном платье с многослойной юбкой устроила застолье с внуком Пугачевой

Никита Пресняков встретил Новый год на бывшей даче своей бабушки.

Кристина Орбакайте является не только певицей, но и многодетной мамой. Она растит дочку Клавдию. А ее сыновья Дени Байсаров и Никита Пресняков уже давно живут самостоятельно.

Старший внук Аллы Пугачевой в этом году участвовал в шоу «Ледниковый период». Он уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. По словам музыканта, у них была любовь с первого взгляда.

На свадьбу Никита получил от бабушки в подарок квартиру в Москве. Но он также любит приезжать на бывшую дочку Пугачевой возле Истры. Именно там в этом году супруги отметили Новый год. Алена приготовила изысканные блюда и сделала красивую сервировку стола. Она облачилась в черное платье с открытой спиной и многослойной юбкой. Туфли Manolo Blahnik дополнили ее образ.

Никита запечатлелся с возлюбленной. Он был в алом пиджаке и белой футболке.

«Как быстро пролетает Новый Год, с каждым годом все быстрее, не успеваешь насладиться всеми моментами и всеми разговорами», — отметил артист.

Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие одарили пару комплиментами. «Какой ты хороший парень, повезло твоей жене», «Хорошенькие, обожаю вашу пару!», «Такие стильные», «Какая красивая пара!», «Алена просто куколка», — прокомментировали пост подписчики.

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