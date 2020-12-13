«Мои любимые девочки»: старший внук Пугачевой предстал на редком фото с мамой и красавицей-женой

29-летний Никита Пресняков еще в 2017 году женился на модели Алене Красновой. Молодые люди даже приходили в студию Леры Кудрявцевой, дав интервью программе «Секрет на миллион». Тогда сын музыканта Владимира Преснякова-младшего разоткровенничался о личном, признавшись, что когда он обзаведется детьми, едва ли будет выводить их в свет. Возлюбленная певца с мнением Никиты полностью согласна. Супруги считают, что у их малышей должно быть счастливое детство.

Как выяснилось, еще до женитьбы Алена и Никита успели расстаться. По словам Красновой, она побоялась строить отношения с внуком Примадонны. Тогда он казался ей таким взрослым. Девушка посчитала, что Пресняков избалованный, типичный представитель «золотой молодежи». Но спустя некоторое время, когда они снова встретились на одной из вечеринок, Алена поняла, что по-настоящему любит Никиту. И их чувства вспыхнули с новой силой. В конечном итоге влюбленные поженились.

На одной из фан-страничек Никиты Преснякова появилось его редкое фото, которое ранее сам певец публиковал в личном профиле. Перед объективом фотокамеры музыкант предстал с мамой Кристиной Орбакайте и красавицей-женой.

«Мои любимые девочки!» — подписал снимок Никита Пресняков, чем немало растрогал поклонников.

Смотрите также: