Пока Орбакайте выступает: Земцов заснял дочку Клавдию, которая красилась в гримерке

Певица призналась, что ее наследница выдавала раньше много перлов. Она поделилась забавным видео.

Кристина Орбакайте с малых лет снимается в кино. Также в ее копилке десятки хитов. Уже в юном образе дочь Аллы Пугачевой выступала на «Песне года».

В 2021 году дочери Кристины Орбакайте Клавдии уже исполнилось девять лет. Она часто сопровождает маму на светских раутах и даже принимала участие в новогодних съемках.

А теперь Орбакайте привезла дочь в США. У Клавдии заканчиваются каникулы. Тем времени певица поделилась архивным видео. Она показала, как дочка ждала ее раньше в гримерке.

На кадрах малышка красится маминой косметикой под присмотром папы Михаила Земцова. За стеной был слышен голос Кристины, которая выступала на сцене. Когда песня закончилась, девочка воодушевленно обратилась к папе.

«Все?» — спросила она. «Еще одна песня», — пояснил Земцов.

После этого Клавдия закричала от негодования.

«Это когда ты готова идти на сцену, а предыдущий артист все еще поет. Люблю смотреть свой архивчик, почему я многое не выставляла?» — написала Орбакайте.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Я умиляюсь… куда же делись эти щечки. Как быстро пролетает время», «Такая прелесть, Клавочка! Рассмешила», «Это счастье самое настоящее! Чудо!», «Ваша девочка, просто прелесть», «Будет красивой», — прокомментировали пост подписчики.

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