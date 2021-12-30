«У нас с Клавочкой для вас сюрприз!»: Орбакайте запечатлелась с дочкой в шоу «Две звезды»

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она росла в звездной семье. Благодаря Алле Пугачевой уже в 12 лет юная певица выступала на «Песне года». Также она построила карьеру в кино.

В этом году артистка активно участвует в праздничных съемках. Она выступала в Кремле, ездила в Краснодар, где дала концерт, а также посещала премии и светские рауты. А также не раз ее сопровождали дети.

Ранее Орбакайте появилась на публике с повзрослевшим сыном Дени Байсаровым. Также сама изъявила желание быть на разных мероприятиях ее дочка Клавдия Земцова. Ранее они появились на съемках шоу «Угадай мелодию».

Теперь певица поделилась кадром со съемок новогоднего выпуска «Две звезды». Кристина оделась в одной гамме с наследницей. Девочка предстала в кожаном комбинезоне. Она обняла маму.

«У нас с Клавочкой для вас сюрприз! Смотрите Новогодний выпуск „Две звезды“ на Первом канале 1-го января», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Орбакайте очень похожа с дочкой. Девочка получила массу комплиментов. «Ну что за красавицы», «У вас улыбки одинаковые», «На папу похожа», «Глаза мамины… песню исполнят как когда-то Кристина с Аллой», «Клава — настоящая леди! Выросла девочка», «Какие теплые отношения у вас с детьми!», «Как вы счастливы и любимы!» — прокомментировали пост подписчики.

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