Орбакайте в «золотой» юбке с бахромой и приталенном жакете «зажгла» в студии Малахова

Кристина Орбакайте уже давно завоевала любовь зрителей. Она выросла в семье Аллы Пугачевой и с малых лет стала сниматься в кино. Певица не перестает выпускать новые хиты.

Более того, она успевает сниматься в фильмах и сериалах, а также уделять время семье. У нее есть взрослый сын Никита Пресняков, а также Дени Байсаров, который занимается своим бизнесом, и Клавдия Земцова.

В этом году Орбакайте регулярно участвует в телевизионных шоу и новогодних концертах. Она отметилась в праздничном выпуске шоу «Привет, Андрей!», которое ведет Андрей Малахов.

Для такого случая певица облачилась в приталенный бархатный жакет и золотую юбку с бахромой. В ярком образе она исполнила свою новогоднюю песню. В студии также были Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев.

Когда пел Леонтьев, все вышли танцевать. Показала класс и сама Кристина. Она похвасталась своей пластичностью. Потом артистка рассказала, какие у нее воспоминания о «Песне года», которой исполнилось 50 лет.

«Я появилась на „Песне года“ в 12 лет! Я пела вместе с Аллой Пугачевой», — отметила она. «В школе ни на что не реагировали. Дети звезд — такого не было. Все было поскромнее», — добавила артистка.

«Мы родились и росли вместе с «Песней года». «Мне еще по блату удавалось попасть за кулисы. У меня полный охват, я знаю все: песни, всех исполнителей. Я в этом и других планах очень счастливый человек», — похвасталась Орбакайте.

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