«Хорошо смотритесь!»: Волочкова прислушалась к совету Гузеевой и улетела с женихом «Давай поженимся!» на Мальдивы

Выпуск проекта Первого канала «Давай поженимся!» от 3 января закончился неожиданно для многих. С женихом в итоге осталась не невеста шоу, а Анастасия Волочкова.

Балерина привела в студию программы владельца банного комплекса в качестве жениха. Но уже во время съемок стало понятно, что искра зажглась вовсе не между теми людьми, как планировалось.

«Настя, вы хорошо смотритесь!» — сказала Лариса Гузеева Волочковой.

Артистка стала возражать, дескать, не к ней же жених пришел, однако ведущая мудро заметила, что против искры не пойдешь.

Роза Сябитова поддержала коллегу, заметив, что Анастасия Волочкова и Сергей – на самом деле хорошая пара. В итоге балерина прислушалась к совету опытных свах и завязала отношения с бизнесменом. Звезда уже встретила с ним Новый год, познакомилась с его сыном и улетела с ним на Мальдивы в романтичное путешествие.

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