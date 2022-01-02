Все серьезно: Волочкова показала лицо своего нового красавца-возлюбленного и провела время с его сыном

Новый год балерина тоже встречала с бойфрендом.

Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам, что испытывает сейчас влюбленность. В личном блоге она показала своего нового бойфренда, который оказался высоким, молодым и накаченным мужчиной.

По традиции звезда балета не стала демонстрировать лица возлюбленного, прикрыв его смайлом. Однако после встречи Нового года с ним Анастасия Волочкова решила приоткрыть завесу тайны и обнародовала видео с ним из машины.

Вместе с возлюбленным, а также его сыном она ехала отдыхать в конно-спортивный клуб. Здесь балерина вместе с ребенком бойфренда приятно провела время, общаясь с лошадьми.

Мужчина Волочковой нежно заботился о ней, переживая за ее безопасность.

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