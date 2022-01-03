«Если бы не он, меня бы не было на земле!»: Волочкова приехала на 95-летие к выдающемуся хореографу Григоровичу

Юрий Николаевич Григорович более 30 лет ставил балет на сцене Большого театра.

Балерина Анастасия Волочкова прилетела в Краснодар в первые дни января, чтобы лично поздравить с юбилеем своего давнего наставника, балетмейстера Юрия Григоровича. Выдающемуся деятелю искусств исполнилось 95 лет.

Григорович ставил на сцене Большого театра балет более 30 лет. В 1990-е годы Волочкова по приглашению директора Александра Васильева становится солисткой на главной сцене страны и начинает дружбу с Юрием Николаевичем, которая длится до сих пор.

«Сегодня Юбилей 95 лет у моего Ангела Юрия Николаевича Григоровича. Вы не представляете, какой путь мы прошли вместе! Сегодня я приехала к нему. Не многих пустили… А он так был рад меня видеть! Я жизнью моей обязана этому человеку-легенде! Если бы не он, меня бы не было у вас на нашей земле!», — написала балерина.

В середине 90-х в Большом театре начался конфликт в коллективе, Григорович был вынужден покинуть труппу. И в родном Краснодаре основал театр оперы и балета, куда пригласил и Волочкову.

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