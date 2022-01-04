«Если с папой придешь, будет пятерка»: Крутой не оценил музыкальный талант сына Королевой

Как отметил композитор, пока Архип Глушко поет лишь на твердую четверку.

Композитор Игорь Крутой не оценил по достоинству музыкальный талант сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко на шоу «Две звезды» на Первом канале.

Как отметил Игорь Крутой, сама Наташа Королева, безусловно, очень талантливая артистка. Она умеет зажечь не только на сцене, но и в быту. К примеру, на днях рождения. Она всегда буквально искрится и заводит толпу.

«Насколько Архип сможет… Наташ, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка». Игорь Крутой

больше по теме Королева не включила новость о появлении у нее дочери в пятерку ярких и позитивных событий года Часть поклонников певицы до сих пор уверены, что это был лживый пиар исполнительницы.

Напомним, что Архип Глушко пытается в последнее время построить музыкальную карьеру. В этом ему достаточно активно помогает его звездная мама.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!