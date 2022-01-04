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«Если с папой придешь, будет пятерка»: Крутой не оценил музыкальный талант сына Королевой

Как отметил композитор, пока Архип Глушко поет лишь на твердую четверку.

«Если с папой придешь, будет пятерка»: Крутой не оценил музыкальный талант сына Королевой
Игорь Крутой. Фото: Globallookpress.com

Композитор Игорь Крутой не оценил по достоинству музыкальный талант сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко на шоу «Две звезды» на Первом канале.

Наташа Королева с сыном
Наташа Королева с сыном. Фото: instagram.com/koroleva__star/

Как отметил Игорь Крутой, сама Наташа Королева, безусловно, очень талантливая артистка. Она умеет зажечь не только на сцене, но и в быту. К примеру, на днях рождения. Она всегда буквально искрится и заводит толпу.

«Насколько Архип сможет… Наташ, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка».

Игорь Крутой

Напомним, что Архип Глушко пытается в последнее время построить музыкальную карьеру. В этом ему достаточно активно помогает его звездная мама.

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Архип ГлушкоИгорь КрутойНаташа КоролеваПервый каналШоу "Две звезды"