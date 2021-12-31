Королева не включила новость о появлении у нее дочери в пятерку ярких и позитивных событий года

Часть поклонников певицы до сих пор уверены, что это был лживый пиар исполнительницы.

Певица Наташа Королева в Instagram назвала пятерку самых ярких и позитивных событий 2021 года лично для нее. Удивительно, но в этом рейтинге не нашлось места для ее внебрачной дочери, о которой она рассказала в этом году всей стране.

«Конечно, после пандемийного года, который, кажется, просто канул в лета, уходящий год очень богат на события. И я составила собственный чарт самых ярких и позитивных событий моего 2021 года». Наташа Королева

В пятерке главных для Наташи Королевой событий оказались следующие: юбилей ее мамы Людмилы Порывай, новое шоу звезды The Best в «Вегас Сити Холл», увлечение мужа Сергея Глушко живописью, гастроли после коронавирусной паузы, два телевизионных проекта сына Архипа — «Удачный чарт» на «Муз-ТВ» и «Две звезды: отцы и дети» на Первом канале.

Напомним, что в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Наташа Королева сообщила о существовании у нее внебрачной дочки. Девочка живет в США. Певица стала донором яйцеклеток для друга-гея. Часть подписчиков считает, что певица выдумала эту историю.

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