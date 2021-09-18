«Вообще нужно клонировать!»: Сергей Глушко узнал о биологической дочери Наташи Королевой

Артистка Наташа Королева раскрыла свой главный секрет перед самыми близкими людьми. Мама, муж и сын знаменитости узнали о существовании дочери певицы.

Исполнительница с трудом согласилась на предложении Леры Кудрявцевой рассказать о биологическом ребенке мужу и сыну.

«Мне от вас будут нужны поддержка и понимание всей той непростой ситуации. Потому что, как только это станет общедоступным, в мою голову полетит очень много больших камней», — обратилась певица к родным.

Архип и Сергей со сосредоточенными лицами ждали вердикта артистки.

«Нам не привыкать», — ответил муж Королевой.

Наконец Королева решилась:

«Короче, пацаны, я стала биологической мамой очень хорошей, симпатичной, заводной, веселой, курносой, голубоглазой девчонки. Мне очень хочется, чтобы вы в ближайшее время с ней познакомились».

Сергей Глушко переглянулся с сыном. А затем обратился к жене:

«Вот это да! Классно же! Тебя вообще нужно клонировать. Чем больше тебя будет, тем лучше. Вы думали, мы будем горевать?».

Хотя сама Королева уверена, что это была защитная реакция. И на самом деле новость шокировала Глушко.

Также Королева позвонила маме и рассказала ей о своей дочери в США.

«Это, конечно, в твоем репертуаре. Но странновато как-то. Оригинальное решение», — отреагировала на новость Людмила Порывай в эфире программы «Секрет на миллион».

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