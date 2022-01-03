«Ой, потолок рухнет от этих плясок!»: Пугачева перебудила соседей в Грязи танцами с Проскуряковой и Юдашкиной

Примадонна веселилась с подружками в своей мини-студии под хит «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

Алла Пугачева просто обожает шумные вечеринки. Примадонна устроила банкет в замке в подмосковной деревне Грязь, пригласив на тусовку весь свет столичного бомонда: именитого композитора Игоря Николаева с женой Юлией Проскуряковой, чету Юдашкиных, Алину Редель, модельера Игоря Гуляева и многих других. После концерта на огонек в особняк заглянула и Кристина Орбакайте. Вместе с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой телевизор с выступлением президент успела посмотреть внучка Примадонны Клавдия.

А на фан-страничке певицы в Instagram появились праздничные кадры, на которых Алла Пугачева в серебристой пелерине и белоснежном платье с юбкой гофре лихо отплясывала в своей мини-студии в особняке вместе с Юлией Проскуряковой и Мариной Юдашкиной. Жена именитого композитора щегольнула стройными ножками, примерив изумрудное мини-платье на запах. Поклонники уверены, что своими танцами Алла Пугачева перебудила всех соседей в окрестности. Но артистку это явно не смущало.

«Ой, потолок рухнет от этих плясок», «Упс! Аллуся, небось, всех соседей перебудила своими танцами», «Танец топтунов! На месте крутятся-вертятся», «Алла подхватывала юбки и сверкнула изящными ножками! Браво!!», «У Юльки платье просто восторг! Стройная, молодая! Почему раньше так не одевалась??», «Все красивые, но Алла лучше всех», — пишут фолловеры.

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