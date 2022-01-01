Моложавая блондинка в пушистой шапке-ушанке: 72-летняя Пугачева вышла в сад «растрясти» салаты после сытного ужина

Примадонна с шоуменом Максимом Галкиным вывели гостей на прогулку во двор особняка, чтобы нагулять аппетит для десерта.

Алла Пугачева закатила пирушку в новогоднюю ночь, пригласив в замок в Грязи самых близких друзей: чету Юдашкиных, именитого композитора Игоря Николаева и его жену Юлию Проскурякову, модельера Игоря Гуляева, Алину Редель и многих других. Новый год с бабушкой встретила и девятилетняя Клава. А вот Кристина Орбакайте и ее муж бизнесмен Михаил Земцов не вечеринке в Грязи не появились.

После сытного ужина и банкета в замке Примадонна с шоуменом Максимом Галкиным вывела гостей и детей в сад, чтобы, так сказать, «растрясти» салаты. Семейство полюбовалось на салют во дворе замка. Алла Борисовна принарядилась в белоснежную меховую шапку-ушанку и шубку в пол. Муж певицы тоже облачился во все белое. Алла Борисовна обнимала замерзших на морозе двойняшек Гарри и Лизу. От именитой бабушки ни на шаг не отходила и Клава.

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