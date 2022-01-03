Новогодние каникулы в Екатеринбурге: наш путеводитель
Видео
Как приготовить свинину в тесте с грибами и пряными травами
Видео

У кумы Аллы в деревне Грязь: жена Николаева щегольнула коленками в мини, а Игорь пришел в растянутом алом свитере

Именитый композитор проигнорировал дресс-код. С женой они оделись совершенно в разных стилях. Юлия выглядела как светская дама, а Игорь, словно только что чистил снег во дворе.

У кумы Аллы в деревне Грязь: жена Николаева щегольнула коленками в мини, а Игорь пришел в растянутом алом свитере
Алла Пугачева и Юлия Проскурякова. Фото: Instagram.com/uliaveronika

Вечеринка Аллы Пугачевой в деревне Грязь отгремела еще в ночь на 1 января, а поклонники до сих пор пересматривают и комментируют отчетные кадры с праздника, обсуждая то, с каким шиком Примадонна устроила торжество, не поскупившись на угощения.

В замке в подмосковной деревне Грязь Алла Борисовна собрала весь свет столичного бомонда. Именитые гости веселились до утра. После сытного ужина, а певица накрыла сразу два стола: один для фуршета, другой — для банкета, вся честная компания высыпала во двор, насладиться салютом.

Среди гостей были замечены: чета Юдашкиных, Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым, модельер Игорь Гуляев, Алина Редель, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и многие другие.

Проскурякова в гостях у Пугачевой
Юлия Проскурякова в черном мини-платье с принтом «звездное небо» перещеголяла и хозяйку вечера Аллу Пугачеву. Фото: Instagram.com/uliaveronika

На празднике у Аллы Пугачевой Юлия Проскурякова щегольнула стройными ножками, примерив коротенькое платьице в стиле бэби-долл с принтом «звездное небо». В наряде выше колен певица изящно подчеркнула тонкую талию. Изюминкой образа стали бархатные туфли-лодочки на шпильке.

Проскурякова в гостях у Пугачевой
Игорь Николаев позировал в гостиной замка в деревне Грязь в алом свитере с новогодней вышивкой. Фото: Instagram.com/uliaveronika

Зато Игорь Николаев в гостях у кумы Аллы предстал в расслабленном стиле, словно он только-только чистил снег во дворе. Именитый композитор с порозовевшими щечками смотрел телевизор в ожидании боя курантов. Музыкант оделся совершенно не в тон с красавицей-женой Юлией. Он покрасовался в деревне Грязь в растянутом алом свитере с затейливой новогодней вышивкой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачеваНовости googleНовый год 2022Юлия Проскурякова