У кумы Аллы в деревне Грязь: жена Николаева щегольнула коленками в мини, а Игорь пришел в растянутом алом свитере

Именитый композитор проигнорировал дресс-код. С женой они оделись совершенно в разных стилях. Юлия выглядела как светская дама, а Игорь, словно только что чистил снег во дворе.

Вечеринка Аллы Пугачевой в деревне Грязь отгремела еще в ночь на 1 января, а поклонники до сих пор пересматривают и комментируют отчетные кадры с праздника, обсуждая то, с каким шиком Примадонна устроила торжество, не поскупившись на угощения.

В замке в подмосковной деревне Грязь Алла Борисовна собрала весь свет столичного бомонда. Именитые гости веселились до утра. После сытного ужина, а певица накрыла сразу два стола: один для фуршета, другой — для банкета, вся честная компания высыпала во двор, насладиться салютом.

Среди гостей были замечены: чета Юдашкиных, Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым, модельер Игорь Гуляев, Алина Редель, именитый композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и многие другие.

На празднике у Аллы Пугачевой Юлия Проскурякова щегольнула стройными ножками, примерив коротенькое платьице в стиле бэби-долл с принтом «звездное небо». В наряде выше колен певица изящно подчеркнула тонкую талию. Изюминкой образа стали бархатные туфли-лодочки на шпильке.

Зато Игорь Николаев в гостях у кумы Аллы предстал в расслабленном стиле, словно он только-только чистил снег во дворе. Именитый композитор с порозовевшими щечками смотрел телевизор в ожидании боя курантов. Музыкант оделся совершенно не в тон с красавицей-женой Юлией. Он покрасовался в деревне Грязь в растянутом алом свитере с затейливой новогодней вышивкой.

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