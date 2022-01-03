«Вот к Аллусе в Грязь не приехала»: Вайкуле пропустила пирушку в замке, зато полюбовалась на горы

Многие поклонники гадали, почему среди именитых гостей Алла Пугачевой в подмосковном замке в деревне Грязь не было видно Лайму Вайкуле.

Может она присоединилась к празднеству позже остальных? Как это, к примеру, сделала Кристина Орбакайте. Дочка Примадонны заглянула на огонек в особняк после того, как выступила на концерте.

Или же у латвийской певицы была запланировала поездка? В любом случае, в замке Вайкуле фанаты так и не увидели. Зато сама певица объявилась в Instagram. Она похвасталась роскошным видом на заснеженные склоны и горы.

Лайма призналась, что безумно любит всех своих поклонников и просто не могла не поделиться с ними такой красотой. Кстати, в каре близкая подруга Примадонны предстала без макияжа на лице, показав себя в естественном виде. Глаза артистка прикрыла розовыми очками, забыв нанести на губы защитный бальзам — они слегка потрескались и обветрились на морозе.

«А вот к Аллусе в Грязь не приехала», «Где это вы так отдыхаете?? Виды шикарные», «Ха! А что в Грязи уже такие горы??», «Галкин у себя в деревне лыжный склон утрамбовал??», «А что с вашими губками?? На морозе потрескались и обветрились!!» — пишут фолловеры.

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