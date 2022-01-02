У одной каникулы кончились, а у другой — начинаются! Орбакайте «оторвала» Клаву от бабушки Аллы и двойняшек Гарри и Лизы

Кристине Орбакайте пришлось буквально «за уши тянуть» дочку Клаву из замка в Грязи. Все каникулы внучка Примадонны проводит в Подмосковье вместе с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. И Новый год не стал исключением. Тем более, что Алла Пугачева закатила пышную вечеринку, пригласив к себе в замок весь свет столичного бомонда.

Вот только каникулы у Клавы пролетели молнией, ей нужно готовиться к урокам. Внучке Примадонны совсем не хотелось покидать дом гостеприимной бабушки.

«Ну вот мы уже в аэропорту, ждем своего самолетика с Клавусей», — отметила певица. «У меня каникулы закончились», — посетовала дочка Орбакайте, грустя о том, что ей придется снова учить уроки, когда у двойняшек Гарри и Лизы такое веселье в деревне Грязь. «А у меня только начинаются», — похвасталась Кристина, намекнув, что позади остались все банкеты и корпоративы.

А вот как внучка Примадонны вместе с двойняшками Гарри и Лизой любовались салютом в новогоднюю ночь во дворе замка в деревне Грязь. В особняке именитой бабушки у Клавы есть своя спальня. Отдельные апартаменты певица выделила и дочке Кристине Орбакайте с ее мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.

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